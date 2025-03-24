Сварочные работы проводились в ЖК «Роза Росса» в Москве перед пожаром

В элитном жилом комплексе «Роза Росса» в Москве, где вспыхнул сильный пожар, проводились сварочные работы, сообщает SHOT .

Площадь пожара составляет уже 100 кв. м. Перед тем, как многоквартирный ЖК вспыхнул, на крыше здания велись сварочные работы. Об этом заявляют очевидцы.

«Роза Росса» считается элитным жилым комплексом. Он находится на улице Зубовской в районе Хамовники. Квартиры там стоят в среднем около 67 млн руб.

Пожар в ЖК произошел в понедельник днем. Загорелись крыша и верхние этажи одного из многоквартирных домов. В Сети публикуют кадры с места происшествия.