Мощный пожар в элитном ЖК в центре Москвы попал на видео

В Сети распространилось видео крупного пожара в элитном жилом комплексе «Роза Росса» в Москве. На опубликованных кадрах видно, что открытым пламенем охвачена вся крыша, пишет Mash .

Предварительно известно, что, кроме крыши, горят также верхние этажи одного из многоквартирных домов в элитном ЖК «Роза Росса».

На опубликованных кадрах видно, что в небо поднимаются клубы черного едкого дыма, а само здание охвачено открытым огнем.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Информации о пострадавших или погибших пока не поступало.