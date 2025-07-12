Сын президента Азербайджана закрыл миллионный долг перед налоговой Подмосковья

С 2021 года Алиев не платил за свой дом в элитном поселке «Сады Майендорф» в подмосковной Барвихе. В итоге сумма долга приблизилась к 1 млн рублей.

Роскошный особняк площадью 1600 кв. м оценивается примерно в 2,7 млрд рублей или 35 млн долларов по актуальному курсу. Налоговая служба Подмосковья неоднократно обращалась в суд и получала распоряжение о взыскании долга с Алиева-младшего.

Ранее стало известно, что нападающего тольяттинского клуба «Акрон» Артема Дзюбу разыскивают судебные приставы. Оказалось, что футболист просрочил оплату штрафа ГИБДД.