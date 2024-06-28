В Сочи выловили пьяную «русалку», которая всю ночь провела в море

Правоохранители вместе с сотрудниками МЧС и скорой спасли пьяную женщину в Сочи. «Русалка» всю ночь провела в море, но оказалось, что она просто спала на дорожке из буйков, сообщает «Подъем» .

Новость о плавающем в море «теле» сообщили очевидцы. Они связались с правоохранительными органами. На место тут же прибыли спасатели и врачи и выловили «русалку».

Сотрудники МЧС подошли на катере, чтобы достать из воды утонувшую, но заметили, что она шевелит рукой. Ее разбудили и эвакуировали на берег, где передали полиции.

50-летняя жительница Краснодарского края не смогла внятно объяснить цель своего «заплыва». Сотрудник пляжа признался, что еще накануне заметил, как в море вошла женщина в одежде, но он не видел, чтобы она вернулась на берег.

Ранее в Калининградской области мужчина решил покупаться в море в состоянии алкогольного опьянения, но попал в реанимацию. Туриста заметили плавающим лицом в воде.