Пьяный мужчина попал в реанимацию после купания в Калининградской области
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Купание мужчины в состоянии алкогольного опьянения чуть не стало причиной трагедии в Калининградской области. Туриста заметили плавающим лицом в воде, сообщает SHOT.
Очевидцы рассказали, что 63-летний мужчина выпил на берегу, а затем отправился купаться. При этом пляжи Зеленоградска сильно переполнены, поэтому на купающегося не сразу обратили внимание.
Все же кто-то из отдыхающих увидел, что турист плавает лицом в воде. Неравнодушные люди вытащили мужчину на берег и вызвали врачей, которые чудом откачали пострадавшего. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое.
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