Пьяный мужчина попал в реанимацию после купания в Калининградской области

SHOT: пьяного мужчину чудом спасли от утопления на пляже под Калининградом

Купание мужчины в состоянии алкогольного опьянения чуть не стало причиной трагедии в Калининградской области. Туриста заметили плавающим лицом в воде, сообщает SHOT .

Очевидцы рассказали, что 63-летний мужчина выпил на берегу, а затем отправился купаться. При этом пляжи Зеленоградска сильно переполнены, поэтому на купающегося не сразу обратили внимание.

Все же кто-то из отдыхающих увидел, что турист плавает лицом в воде. Неравнодушные люди вытащили мужчину на берег и вызвали врачей, которые чудом откачали пострадавшего. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее в реке Волхов в Великом Новгороде нашли тела четырех утонувших индийских студентов. Их искали три дня. Поисковые работы осложнялись сильным течением, которым снесло утонувших.