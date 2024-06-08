Четыре студента из Индии утонули в реке в Великом Новгороде
В реке Волхов в Великом Новгороде найдены тела четырех утонувших индийских студентов, сообщает SHOT.
Их тела искали три дня. Поисковые работы осложнялись сильным течением, которым снесло утонувших.
Погибли студенты факультета «Лечебное дело» Новгородского госуниверситета им. Ярослава Мудрого.
Тело Малика Гуламгоуса Моххамада Якуба обнаружили утром 7 июня. В районе 22 часов спасатели вытащили из воды тело Джии Пинджари, а утром 8 июня — Джишана Пинджари.
Поисково-спасательная операция по данному происшествию завершена.