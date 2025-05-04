В Сочи самолет авиакомпании «Азимут» сбил лесного зайца в аэропорту

В сочинском аэропорту произошел инцидент с самолетом авиакомпании «Азимут», который совершил посадку и практически сразу сбил лесного зайца на взлетно-посадочной полосе. Животное неожиданно выпрыгнуло и попало под шасси, пишет SHOT .

Предварительно известно, что инцидент произошел с самолетом Superjet-100, который успешно совершил рейс Сочи — Тель-Авив.

На момент публикации заметки, информаций о повреждениях самолета после случившегося не поступало. О судьбе зайца ничего не уточняется, но есть вероятность, что животное погибло.

Ранее в Новокузнецке произошло другое ЧП с участием животных. Там две взбесившиеся и сбежавшие с выпаса лошади сбили во дворе многоэтажки семилетнюю девочку, которая попала в больницу с сотрясением мозга.