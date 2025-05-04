Две лошади сбили семилетнюю девочку во дворе жилого дома в Новокузнецке

В Новокузнецке Кемеровской области семилетняя девочка попала в больницу с сотрясением мозга и гематомами после того, как две взбесившиеся лошади сбили ее во дворе между многоквартирных жилых домов. Момент происшествия попал на видео, пишет Telegram-канал «112» .

На опубликованных кадрах видно, что гулявшие во дворе дети заметили несущихся на них лошадей и разбежались в стороны, но семилетняя девочка была увлечена игрой и не успела отреагировать. В момент, когда животные бежали по двору, она играла на участке проезжей части за припаркованной машиной.

После того, как лошади скрылись со двора, к девочке начали подбегать дети и взрослые. Одна из женщин взяла ребенка на руки и начала успокаивать. В итоге медики диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга и гематомы, но ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Позднее выяснилось, что жеребцы по кличкам Крик и Рубин сбежали от девочки-подростка, которая пасла их на территориях общественного пользования. Животные принадлежат разным хозяевам, которым теперь грозит административный штраф.

На момент публикации заметки известно, что одну лошадь уже нашли и поймали, а вторую ищут.

Ранее в Нижнем Новгороде произошел другой инцидент с лошадью. Там три девочки избивали животное, снимая все на видео, которое позднее сами опубликовали в Сети и привлекли к себе внимание полиции.