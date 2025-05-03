В конной школе Нижнего Новгорода три девочки издевались над лошадью

Три ученицы конной школы в Нижнем Новгороде издевались над лошадью. Они снимали избиение на камеру, что привело ко вмешательству со стороны прокуратуры и полиции, сообщает Baza .

Инцидент произошел в одной из школ с уклоном на пятиборье и конный спорт. В Сети появилась запись, на котором девочки начали издеваться над лошадью.

Они пришли в денник, начали «обучать» коня трюкам и садиться сверху. Так делать в подобном помещении нельзя.

Лошадь не выполняла команды. Тогда живодерки начали бить ее, хлыстали и хотели силой посадить на пол.

Девочки сами выложили видео в интернет.

Полиция и прокуратура устроили проверку данного инцидента.