В Сочи произошло еще одно землетрясение
Жители Сочи рассказали о подземных толчках, которые ощущаются в разных микрорайонах города, сообщает РИА Новости.
«Да, сейчас поступают звонки от жителей, это было в центре, толчок был», — подтвердили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС)
Как рассказали местные жители, землетрясение произошло в Центральном районе курорта, в микрорайоне Бытха.
Ранее в течение нескольких часов в Сочи зафиксировали рой землетрясений, самое мощное пришлось на 4:47 по московскому времени, его магнитуда составила 3,5.