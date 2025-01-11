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В Сочи произошло еще одно землетрясение

Жители Сочи рассказали о подземных толчках, которые ощущаются в разных микрорайонах города, сообщает РИА Новости .

«Да, сейчас поступают звонки от жителей, это было в центре, толчок был», — подтвердили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС)

Как рассказали местные жители, землетрясение произошло в Центральном районе курорта, в микрорайоне Бытха.

Ранее в течение нескольких часов в Сочи зафиксировали рой землетрясений, самое мощное пришлось на 4:47 по московскому времени, его магнитуда составила 3,5.