Курганский губернатор предложил готовить к многодетности с детского сада

Он считает, что продолжать такое воспитание следует потом в школах и вузах.

Также Шумков раскритиковал общество потребления, где детей воспринимают как помеху.

«Обществу потребления не нужен ни Бог, ни дети. Бог, потому что он как-то к чему-то призывает. Как-то вроде с совестью там надо договариваться, да, неудобно. А дети — потому что мешают потреблять», — подчеркнул глава региона.

Ранее Шумков поручил региональному правительству разработать комплекс мер, направленных на искоренение матерной брани у детей.

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