Курганский губернатор предложил готовить к многодетности с детского сада
Готовить к многодетности малышей с детского сада предложил губернатор Курганской области Вадим Шумков, сообщает Ura.ru.
Он считает, что продолжать такое воспитание следует потом в школах и вузах.
Также Шумков раскритиковал общество потребления, где детей воспринимают как помеху.
«Обществу потребления не нужен ни Бог, ни дети. Бог, потому что он как-то к чему-то призывает. Как-то вроде с совестью там надо договариваться, да, неудобно. А дети — потому что мешают потреблять», — подчеркнул глава региона.
Ранее Шумков поручил региональному правительству разработать комплекс мер, направленных на искоренение матерной брани у детей.
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