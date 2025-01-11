В Сочи зафиксировали рой землетрясений магнитудой до 3,5

В течение нескольких часов в Сочи зафиксировали рой землетрясений, самое мощное пришлось на 4:47 по московскому времени, его магнитуда составила 3,5, об этом рассказала глава сейсмологической станции курорта Елена Карпович, пишет РИА Новости .

«Прошел рой землетрясений на протяжении последних нескольких часов, самое сильное было в 4:47. Магнитуда 3,5, по ощутимости это будет два-три балла», — пояснила специалист.

Жители разных районов Сочи начали с самого утра писать в соцсетях, что ощутили подземные толчки. По данным экстренных служб, никаких разрушений в городе в результате землетрясения не было. Эпицентр землетрясения находился примерно в 20 километрах от микрорайона Бытха.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил в своем Telegram-канале, что причиной землетрясения стал рост молодых гор Кавказа. Никто из населения не пострадал.