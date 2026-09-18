В Лыткарино более 1 тыс жителей прошли обследования на акции

В Лыткаринской больнице подвели итоги акции «Старт в долголетие», во время которой с 12 сентября диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 1 094 человека, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Лыткаринской больнице подвели итоги акции «Старт в долголетие», приуроченной ко Дню города. 12 сентября поликлиника № 2 на улице Коммунистической принимала пациентов до полуночи, затем еще семь дней работала до 21:00. За время акции диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 1 094 человека.

Специалисты провели девять мастер-классов по профилактике хронических неинфекционных заболеваний. В них участвовали 70 пациентов, в том числе 55 жителей города в день старта акции. Врачи рассказали о профилактике гипертонии, сахарного диабета и инсульта, принципах здорового питания, а также объяснили, как контролировать давление, уровень сахара и массу тела.

«Для нас важно, чтобы профилактика была доступной и понятной каждому. Продленный график позволил лыткаринцам прийти на обследование в удобное время, а мастер-классы — получить практические знания, которые помогают ежедневно заботиться о себе и близких. Благодарим всех, кто нашел время для здоровья», — отметила заместитель главного врача Лыткаринской больницы по амбулаторно-поликлиническому разделу работ Надежда Шумакова.

Результаты обследований внесли в электронные медицинские карты. Жители Лыткарино могут бесплатно пройти диспансеризацию и профилактический осмотр в поликлинике по месту прикрепления. Запись доступна на региональном портале «Здоровье» и по телефону 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.

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