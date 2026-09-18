Режиссер Андрей Звягинцев* признан иноагентом после выдвижения на «Оскар»

Согласно данным Минюста, Звягинцев принимал участие в создании материалов иноагентов, а также нежелательных в РФ международных организаций.

Также в реестр попали журналист Михаил Шевелев*, политик Павел Иванов*, общественный деятель и блогер Ержан Тургумбай* и проект «Анархист-35»*.

С 2022 года Андрей Звягинцев* живет во Франции. В реестр иноагентов кинематографист попал через день после того, как его фильм «Минотавр» выдвинули на премию «Оскар» от Франции. Ранее на престижную кинонаграду были номинированы его снятые в РФ фильмы «Левиафан» и «Нелюбовь».

* Признаны иностранными агентами в России.

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