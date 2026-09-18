Кафетерий с двумя залами достраивают в Ступине

Кафетерий с торговыми и офисными помещениями готов на 90% на проспекте Победы в Ступине. Строители прокладывают инженерные системы, отделывают помещения и благоустраивают территорию, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

На проспекте Победы в Ступине достраивают здание с кафетерием, торговыми и офисными помещениями. Готовность объекта составляет 90%. Специалисты прокладывают внутренние инженерные системы, выполняют отделку помещений и благоустраивают прилегающую территорию.

В проект инвестировали 75 млн рублей. После завершения строительства планируется создать около 25 рабочих мест. Кафетерий разместится на двух этажах здания, еще один этаж отведут под офисы.

Для посетителей оборудуют два обеденных зала с самообслуживанием через барную стойку. На первом этаже предусмотрят места для маломобильных граждан, а для доставки продуктов на второй этаж установят малый грузовой лифт. Заведение будет работать ежедневно.

Проекту содействуют специалисты Центра содействия строительству при правительстве Московской области. Строительство контролирует Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«Мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.

«Формирование комфортной городской среды» — инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.