Гимназию № 23 в Сходне открыли после капитального ремонта

Гимназия № 23 на улице Тюкова в Сходне возобновила занятия 1 сентября после капитального ремонта по областной госпрограмме, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Гимназия № 23 на улице Тюкова, 8 в Сходне начала учебный год в обновленном здании после капитального ремонта. Работы провели по госпрограмме Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет бюджетных средств.

В здании обновили фасад, внутреннюю отделку, коридоры и классы. Для учеников также закупили новую мебель и оборудование.

На стенах гимназии в рамках проекта «Моя школа — моя история» разместили изображения достопримечательностей округа и выдающихся людей. Кроме того, преобразили прилегающую территорию. С 1 сентября в гимназии проходят уроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.