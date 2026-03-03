В Сочи после землетрясения образовался смерч

В Сочи местные жители стали свидетелями необычного природного явления. В небе над морем возник смерч, который на видео сняли очевидцы, сообщает РЕН ТВ .

Очевидцами атмосферного вихря стали жители микрорайона Мамайка. Природное явление они заметили сразу после того, как в регионе произошло землетрясение.

«А вот сейчас вот что наблюдаем», — сказала автор видео за кадром.

На опубликованных кадрах видно, что на фоне большой черной тучи образовался смерч. С какой скоростью и в каком направлении он двигался, неизвестно. На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.

Ранее жители Дагомыса, городского округа Сочи и Сириуса пожаловались на подземные толчки. Магнитуда землетрясения составила 4,4 балла.

