«Капец трухануло!»: жителей Сочи напугало землетрясение
Подземные толчки магнитудой 4,4 произошли в Сочи, Дагомысе и Сириусе
Жители Дагомыса, городского округа Сочи и Сириуса пожаловались на подземные толчки. Они были сильными, рассказали «Осторожно, новостям» очевидцы.
«Капец трухануло!» — прокомментировала случившееся очевидица на опубликованном видео.
Она рассказала, что квартиру протрясло. Толчки были кратковременными.
Сейсмологи отметили, что магнитуда подземных толчков составила 4,4 балла. Очаг расположен в 185 километрах от Краснодара и 27 километрах от Сочи.
Рядом с Новороссийском 28 февраля случилось землетрясение. Его магнитуда составила 3,5 балла.
