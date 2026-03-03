«Капец трухануло!»: жителей Сочи напугало землетрясение

сегодня в 15:58

Подземные толчки магнитудой 4,4 произошли в Сочи, Дагомысе и Сириусе

Жители Дагомыса, городского округа Сочи и Сириуса пожаловались на подземные толчки. Они были сильными, рассказали « Осторожно, новостям » очевидцы.

«Капец трухануло!» — прокомментировала случившееся очевидица на опубликованном видео.

Она рассказала, что квартиру протрясло. Толчки были кратковременными.

Сейсмологи отметили, что магнитуда подземных толчков составила 4,4 балла. Очаг расположен в 185 километрах от Краснодара и 27 километрах от Сочи.

Рядом с Новороссийском 28 февраля случилось землетрясение. Его магнитуда составила 3,5 балла.

