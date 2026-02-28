У побережья Новороссийска зафиксировано землетрясение

сегодня в 03:25

В районе Новороссийска произошло землетрясение магнитудой 3,5, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«В районе Новороссийска зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5 по шкале Рихтера», — говорится в сообщении.

Эпицентр — в море, на глубине порядка 10 км. Интенсивность подземных толчков составила два-три балла.

Повреждений инфраструктуры не зафиксировано, пострадавших нет.

Ранее в Хостинском районе Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой от 2,1 до 3 баллов по шкале Рихтера.

