Когда дача утомляет сильнее офиса: психолог объяснила неожиданный эффект

«Если дача — это место отдыха, где вы себе позволяете расслабиться, полежать в гамаке, прополоть пару грядок не из чувства долга, а потому что нравится, — тогда действительно никакого парадокса нет. Но часто дача становится не местом восстановления, а продолжением гонки за одобрением. Только теперь не начальника, а соседей, родственников и всей деревни», — сказала Гладких.

Она пояснила, что здесь включается принцип: «ни травинки, ни соринки на моем участке, потому что я — хорошая хозяйка или хороший хозяин».

«Грядки должны быть идеальными, плоды — крупными и многочисленными, забор — ровным. И тогда эти плоды начинают восприниматься как дети: если у меня хорошие дети — я хороший родитель, если у меня классные помидоры — я умелый и грамотный человек. По сути, это сбор внешних подтверждений собственной ценности. И вот этот „экзамен“ — он выматывает гораздо сильнее, чем обычная рабочая рутина», — рассказала специалист.

Гладких отметила, что в офисе мы часто воспринимаем себя как винтик в большой системе. Даже если мы работаем хорошо, личная заслуга размыта, ответственность распределена. Это, с одной стороны, обесценивает, но с другой — снижает личное давление.

«Дача — это визитная карточка. По огороду судят обо мне самом, а не о том, какую функцию я выполняю. Поэтому каждая невыдернутая травинка воспринимается как личный провал, а каждый кривой кабачок — как удар по статусу. Конечно, роль играет и должность человека. Офисная усталость часто связана с принятием решений, стрессом, многозадачностью — она ментальная. Дачная же усталость, когда она замешана на перфекционизме и желании доказать всем свою состоятельность, наваливается еще и физически, и ты возвращаешься домой разбитым и неудовлетворенным, потому что все равно что-то не так», — отметила эксперт.

Она резюмировала, что дача утомляет сильнее, чем работа, только тогда, когда она становится местом бесконечного экзамена на «хорошесть».

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.