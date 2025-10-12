сегодня в 20:14

В Сочи охранники ТЦ насильно затолкали подростков в подсобку

Охранники торгово-развлекательного центра «МореМолл» в Центральном районе Сочи с применением силы затолкали подростков в подсобное помещение здания, сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи» .

Инцидент произошел в пятницу возле магазина электроники. На опубликованных кадрах видно, как несколько охранников насильно заталкивают подростков в подсобное помещение ТРЦ. На фоне слышны возмущения очевидцев.

Причины такого грубого поведения охранников остаются неизвестными, однако это не освобождает их от ответственности за ограничение свободы несовершеннолетних.

Ранее неадекват с ножом в руке домогался до школьницы в ТЦ Петербурга. Злоумышленнику удалось скрыться, угрожая ножом подбежавшим охранникам.

