Залез по юбку: неадекват с ножом в руке домогался до школьницы в ТЦ Петербурга

Mash: мужчина с ножом залез рукой школьнице под юбку в ТЦ Санкт-Петербурга

Вооруженный ножом неадекват залез под юбку школьнице в одном из торговых центров Санкт-Петербурга. Мужчину разыскивают, сообщает «Mash на Мойке» .

Инцидент произошел 1 сентября в ТЦ «Лондон Молл». Неизвестный домогался до девочки и насильно залез руками по ее юбку. При этом злоумышленник был вооружен ножом, которым угрожал подбежавшим охранникам. Неадеквату удалось скрыться с места преступления.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину. Сотрудники «Лондон Молла» неоднократно замечали этого гражданина и его неадекватное поведение на территории ТЦ.

