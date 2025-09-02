Ищут педофила: бородач схватил московскую школьницу между ног в подъезде

На юге Москвы разыскивают мужчину, который домогался школьницы в подъезде

В Москве разыскивают мужчину, который преследовал школьницу и домогался подростка в подъезде жилого дома, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Инцидент произошел в подъезде многоэтажки на Воронежской улице.

На опубликованных кадрах видно, как в подъезд заходит школьница в наушниках, а в след за ней темноволосый бородатый мужчина.

Педофил догнал девочку у лифта, а затем схватил за руку и трогал за интимные места. Злоумышленника спугнули очевидцы — он сбежал с места преступления. Злоумышленника разыскивают.