В Сочи наркодилер гулял по городу с мертвым дельфином в руках

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Сочинская полиция задержала наркодилера за прогулку с мертвым дельфином

В Сочи мужчина попал на камеры видеонаблюдения, когда заносил в дом тушу мертвого дельфина, которого мог подобрать на пляже, сообщает РЕН ТВ .

На опубликованных в Сети кадрах видно, как мужчина быстрым шагом идет в подъезд многоквартирного дома. В руках он держит тушу мертвого дельфина.

«На записи полицейские узнали 40-летнего жителя Московской области, разыскиваемого в родном городе за сбыт наркотиков в особо крупном размере», — сообщили в УВД по городу Сочи.

Позднее мужчину задержали в Аддлере. Зачем он принес домой и где взял мертвого дельфина, не уточняется.

Ранее в Сочи задержали другого москвича, который привлек к себе внимание захватом самолета на несколько минут. Злоумышленник угрожал взорвать воздушное судно, которое в момент его налета было пустым.