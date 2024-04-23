Москвич на несколько минут захватил борт авиакомпании «Россия» в Сочи
Фото - © Александр Тарасенков / Фотобанк Лори
Мужчина забрался на самолет авиакомпании «Россия» в Сочи и начал угрожать устроить взрыв, сообщает Mash.
Как стало известно, москвич выбежал из аэропорта в Адлере, пробрался на взлетно-посадочную полосу, забрался на самолет, пригрозил взрывом и попытался поджечь себя и кресла.
Охрана быстро задержала нарушителя. Его скрутили, а затем начали допрос.
В момент произошедшего пассажиров в самолете не было, его только готовили к взлету. Он должен был вылететь в 16:25.
Рейс задержали на три часа в результате произошедшего.