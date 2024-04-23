сегодня в 20:14

Москвич на несколько минут захватил борт авиакомпании «Россия» в Сочи

Мужчина забрался на самолет авиакомпании «Россия» в Сочи и начал угрожать устроить взрыв, сообщает Mash.

Как стало известно, москвич выбежал из аэропорта в Адлере, пробрался на взлетно-посадочную полосу, забрался на самолет, пригрозил взрывом и попытался поджечь себя и кресла.

Охрана быстро задержала нарушителя. Его скрутили, а затем начали допрос.

В момент произошедшего пассажиров в самолете не было, его только готовили к взлету. Он должен был вылететь в 16:25.

Рейс задержали на три часа в результате произошедшего.