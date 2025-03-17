В Сочи эвакуировали застрявшую в Агурском ущелье туристку

В Сочи 22-летняя туристка фотографировалась возле водопада Чертова купель и случайно угодила в Агурское ущелье. Доставали ее оттуда спасатели, сообщает РЕН ТВ .

Сфотографировавшись, девушка решила спуститься к реке. Так как в ущелье были мокрые камни, она поскользнулась и стала подать. Туристка с трудом смогла остановить падение и удержаться на ногах.

Ей удалось добраться до выступа на противоположном берегу реки Агуры. Оттуда девушка позвонила спасателям.

Специалисты эвакуировали туристку из ущелья при помощи альпинистского снаряжения. Девушку и ее возлюбленного отвезли в безопасное место.

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