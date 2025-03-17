В Казахстане россиянку убило спровоцированной людьми лавиной

Гражданка России погибла при сходе лавины у казахстанского горнолыжного курорта Шымбулак вблизи Алма-Аты. Предварительно, снежные массы сошли из-за того, что лыжники катались в неположенном месте, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС республики.