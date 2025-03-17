В Казахстане россиянку убило спровоцированной людьми лавиной
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Гражданка России погибла при сходе лавины у казахстанского горнолыжного курорта Шымбулак вблизи Алма-Аты. Предварительно, снежные массы сошли из-за того, что лыжники катались в неположенном месте, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС республики.
Происшествие случилось 17 марта в окрестностях Левого Талгара. С высоты более 3100 метров сошло около 50 куб. м. снега.
«По предварительным данным, снежную массу сорвали фрирайдеры, игнорировавшие предупреждения о лавинной опасности», — заявили в чрезвычайном ведомстве Казахстана.
Погибшей оказалась россиянка 1990 года рождения. Ее тело извлекли из-под снежных завалов.
Прочие обстоятельства случившегося выясняются.