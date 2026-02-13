В Сирии в результате ДТП со школьным автобусом пострадали 15 человек
ДТП с участием школьного автобуса произошло на трассе Дамаск — Дераа в Сирии. В результате происшествия пострадали 15 человек, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что школьники возвращались на автобусе с дамасской международной ярмарки.
«Пострадавшие доставлены в больницу города Ас-Санамейн…», — говорится в сообщении.
