В Сирии в результате ДТП со школьным автобусом пострадали 15 человек

ДТП с участием школьного автобуса произошло на трассе Дамаск — Дераа в Сирии. В результате происшествия пострадали 15 человек, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что школьники возвращались на автобусе с дамасской международной ярмарки.

«Пострадавшие доставлены в больницу города Ас-Санамейн…», — говорится в сообщении.

Ранее в Москве неадекватный водитель устроилДТП с пятью авто и пытался сбежать. У него не было прав на управление транспортом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.