В Москве неадекватный водитель устроил ДТП с пятью авто и пытался сбежать

Водитель, находившийся в неадекватном состоянии, спровоцировал массовое дорожно-транспортное происшествие на Дмитровском шоссе в Москве, после чего бросил машину и попытался пешком скрыться с места происшествия, сообщает Baza .

Предварительно известно, что у водителя автомобиля марки Lexus не было прав на управление транспортом. В итоге он устроил ДТП с пятью автомобилями. После наиболее серьезного удара нарушитель покинул салон и предпринял попытку бегства, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Задержать беглеца удалось в кратчайшие сроки: его обездвижили и надели на него наручники. Лицо мужчины было в кровоподтеках. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, при этом на месте у него были зафиксированы очевидные признаки опьянения — алкогольного или наркотического.

Наибольшие повреждения в результате инцидента получил автомобиль, в котором находилась семья. К счастью, обошлось без жертв и травм. По предварительным данным, жертв и пострадавших в других машинах также не выявлено. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

