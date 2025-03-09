В Сирии в боях со сторонниками Асада погибли более 230 бойцов правительства
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Между временной администрацией и приверженцами экс-главы государства Башара Асада произошло столкновение, в ходе которого, по данным СМИ, погибли более 230 бойцов правительства, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.
В результате военных действий на западном побережье Сирии произошли масштабные столкновения между силами безопасности нового переходного правительства и приверженцами экс-президента Башара Асада.
Как сообщил представитель силового ведомства Дамаска, эти события привели к гибели 231 военнослужащего из рядов министерства обороны и служб безопасности. Эта информация была подтверждена официальными источниками в новом правительстве страны.
Ранее сообщалось, что новые столкновения между представителями временного правительства Сирии и сторонниками бывшего президента Асада произошли в Латакии. Действующие власти усилили свои позиции, чтобы в том числе защитить город Эль-Кадмус в провинции Тартус.