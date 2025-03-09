В Латакии снова столкнулись силовики и сторонники Асада

В провинции Латакия вновь разгорелись столкновения между силовыми структурами, лояльными действующему правительству Сирии, и вооруженными группировками, поддерживающими экс-президента Башара Асада. Эту информацию распространил телеканал Al-Ikhbaria, пишет ТАСС .

Для стабилизации обстановки в регионе местные власти усилили присутствие сил безопасности в окрестностях Эль-Кадмуса — города, находящегося в провинции Тартус. Согласно заявлению департамента общественной безопасности, дополнительные силы были переброшены с целью обеспечения порядка, укрепления стабильности и нормализации ситуации в этом районе.

В городе Джебла, где проживает алавитское меньшинство, включая семью Асада, развернулись самые ожесточенные бои. Конфликт между силами безопасности и приверженцами бывшего президента охватил несколько провинций — Латакию, Тартус и Хомс — шестого марта. Диверсанты повредили коммуникационные линии между столицей Дамаском и Дераа. Как сообщает агентство SANA, жители южных и юго-западных регионов страны, включая провинции Дераа и Эс-Сувейда, остались без доступа к мобильной связи и интернету.

Согласно информации курдского телеканала Rudaw, вооруженные столкновения в прибрежных провинциях привели к значительным жертвам. В результате конфликта погибли 120 вооруженных приверженцев Асада и 93 бойца правительственных сил. Трагические события также унесли жизни более 500 мирных граждан, преимущественно представителей алавитской общины, составляющей 12% сирийского населения.

Для стабилизации ситуации правительство развернуло масштабную военную операцию. В крупных городах был установлен комендантский час, а в проблемные регионы были направлены военные подразделения с бронетехникой. 7 марта сирийское Министерство обороны заявило об успешном восстановлении контроля над прибрежными территориями. На следующий день временное правительство усилило военное присутствие в этих районах, стремясь окончательно подавить сопротивление вооруженных групп, лояльных бывшему президенту, и обеспечить безопасность местного населения.

Ранее стало известно, что происходило перед тем, как Башар Асад стремительно покинул Сирию.