Стало известно, что произошло перед бегством Асада из Сирии

Сын бывшего президента Сирии Башара Асада, Хафез Асад, рассказал, что перед побегом из своей страны к ним домой в ночь на 8 декабря 2024 года прибыл российский чиновник и кардинально изменил ситуацию вокруг президентской семьи. До его приезда Асад не планировал покидать Сирию, так как, если бы хотел сбежать, мог сделать это еще в 2012–2013 годах, пишет Baza .

Хафез Асад опроверг слухи о том, что у Асада-старшего был заранее подготовлен план эвакуации из страны. В своем заявлении он подчеркнул, что даже в критические 2012–2013 годы, когда столица подвергалась непрерывным атакам боевиков и находилась фактически в кольце окружения, семья не рассматривала вариант бегства.

По утверждению младшего Асада, ни один член семьи никогда не планировал покинуть ни столицу, ни тем более страну, несмотря на реальную угрозу проникновения террористов в центр Дамаска и постоянные бомбардировки города. В конце осени в столице России Хафез успешно завершил работу над диссертацией. В тот период в московской клинике восстанавливалась его мать Асма после сложной операции по трансплантации костного мозга, а рядом находилась его сестра Зейн, которая вскоре планировала вернуться в Сирию.

Ситуация на родине потребовала присутствия Хафеза, и в первый день зимы он отправился в Дамаск, чтобы быть рядом с родными. 7 декабря ничем не отличалось от других дней — его брат Карим в это время сдавал экзамен по математике в одном из ведущих технологических вузов Дамаска — Высшем институте прикладных наук и технологий.

Начало эвакуации

Сын президента Сирии рассказал о неожиданном визите представителя России, который произошел после полуночи в их доме в Аль-Малки. До этого момента семья Асадов вела привычный образ жизни, несмотря на сложную военную обстановку. По словам Хафеза, даже тревожные сводки об оставлении военными Хомса не заставили их планировать эвакуацию. Регулярные обстрелы в окрестностях столицы уже стали для них обыденностью с начала конфликта, а сирийские войска были готовы обеспечить безопасность Дамаска.

В ночь на 8 декабря резиденцию президента Башара Асада посетил неизвестный российский чиновник. Он передал рекомендацию о временной релокации в Латакию для управления военными действиями против повстанческих сил.

Российский военный борт покинул столичный аэропорт в 3:00. В самолете находились Башар Асад с двумя детьми, к которым также присоединился Махер Асад — брат экс-президента. Пунктом назначения стала российская военная база в Хмеймиме.

Переломный момент

Планировалось, что после приземления семья направится в президентскую резиденцию, расположенную в сорока километрах от аэропорта, в местности под названием Бурдж-Ислам.

В тот критический момент поступали тревожные новости о потере военных позиций и массовом отходе войск. Все попытки установить контакт с резиденцией не принесли результатов — телефоны молчали.

По словам Хафеза Асада, ситуация развивалась стремительно. Российское командование базы уведомило их о критическом положении: экстремисты захватили контроль над территорией, связь с военным штабом прервалась, а покинуть базу своими силами стало невозможно. После согласования с российской столицей было принято решение об эвакуации. В тот же день военно-транспортный самолет ВКС России доставил их в Москву, где они оказались к вечеру.

Ранее Башар Асад сам заявил, что находился в Сирии до раннего утра 8 декабря 2024 года. Позднее новые сирийские власти стали требовать у Москвы выдать им бывшего президента, который получил убежище в Москве.