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Новые сирийские власти требуют от России выдать им Асада

Новые власти Сирии потребовали от России выдать им бежавшего из республики экс-президента Башара Асада, которому Москва предоставила убежище, сообщает Baza со ссылкой на Reuters.

Российская делегация во главе с заместителем главы МИД РФ Михаилом Богдановым посетила Сирию 28 января. Также россияне встретились с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа.

Богданов отметил отсутствие изменений в российском присутствии в Сирии. По его словам, «стороны условились продолжить консультации».

По данным Reuters, новые власти Сирии потребовали выдать им Асада. Вероятно, от этого может зависеть, сохранит ли РФ военные базы в республике. Однако официально об этих требованиях сирийская администрация еще не сообщала.

Также новые власти Сирии запросили у РФ компенсации «для восстановления доверия». Они также заявили, что при восстановлении отношений с Россией нужно учитывать предыдущие ошибки.

Сейчас в Сирии расположены две российские базы — авиабаза Хмеймим и военно-морская база в Тартусе.