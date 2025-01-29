Sana: новые власти Сирии запросили у РФ компенсации «для восстановления доверия»

Во время первого визита российской делегации в Сирию после падения режима Башара Асада новые власти страны попросили РФ о компенсациях «для восстановления доверия», сообщает РБК со ссылкой на агентство Sana.

При этом российская делегация подтвердила, что поддерживает «позитивные изменения, происходящие в Сирии». На встрече отметили роль России «в восстановлении доверия с сирийским народом» с помощью реконструкции, компенсаций и восстановления.

Новые власти Сирии обратили внимание на то, что при восстановлении отношений с Россией нужно учитывать предыдущие ошибки и служить интересам народа страны.

Представители России приехали в Сирию 28 января. В состав делегации вошли спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев и замглавы МИД России Михаил Богданов.

Ранее новая администрация Сирии расторгла инвестиционное соглашение с РФ об управлении портом Тартус. Соглашение с российской компанией «Стройтрансгаз» предусматривало управление портом и вложение $500 млн в его модернизацию. Оно было рассчитано на 49 лет.