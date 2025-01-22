Власти Сирии аннулировали соглашение с РФ о порте Тартус

Al Watan: Сирия расторгла соглашение с РФ об управлении Тартусом

Новая администрация Сирии расторгла инвестиционное соглашение с РФ об управлении портом Тартус, сообщает ТАСС .

Как утверждает газета Al Watan, на публикацию в которой ссылается российское агентство, доходы от деятельности морской инфраструктуры будут пополнять бюджет Сирии.

Соглашение с российской компанией «Стройтрансгаз» предусматривало управление портом и вложение $500 млн в его модернизацию. Оно было рассчитано на 49 лет.

Однако порт простаивает из-за высоких таможенных сборов и логистических издержек.

Тартус считается вторым по величине портом в Сирии. Здесь располагается российская военно-морская база.