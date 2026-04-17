В сходе восьми вагонов с рельсов под Ульяновском обвиняют инженера

СК предъявил обвинения инженеру, из-за действий которого восемь вагонов сошли с рельсов в Ульяновской области. Мужчине уже избрали меру пресечения, сообщает «112» .

Следствие считает, что обвиняемый нарушил правила безопасности движения. 27 марта он, выполняя свои обязанности, получил расшифровку дефектограммы железнодорожного полотна на участке с 888-го по 1078-го км.

Обвиняемый знал, что на ж/д полотне есть дефекты, но тщательную проверку не провел. В результате его бездействия восемь вагонов пассажирского поезда Москва — Челябинск сошли с рельсов на станции Бряндино 3 апреля.

На участке оказался илом рельса. В результате ЧП пострадали более 80 пассажиров поезда, включая детей. Специалисты устанавливают размер ущерба.

Суд избрал инженеру меру пресечения в виде запрета определенных действий.

