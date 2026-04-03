СК назвал предварительную причину схода вагонов поезда в Ульяновской области

Предварительной причиной схода семи вагонов пассажирского поезда в Ульяновской области стало ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна. Об этом сообщили в СК РФ.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело (ст. 263 УК РФ). Речь идет о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Сейчас следователи продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.

Специалисты изъяли его фрагменты для изучения. Будет проведена криминалистическая экспертиза.

Семь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в пятницу утром у станции Бряндино в Ульяновской области. В результате происшествия пострадали 24 человека.

