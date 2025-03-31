В Шереметьеве парня сняли с самолета, чтобы выдать ему повестку в армию

Призывника с плоскостопием сняли с рейса в Шереметьеве, чтобы выдать повестку

25-летнего призывника с болезнью сняли с рейса в Шереметьеве, а затем доставили в Единый пункт призыва, где ему выдали повестку, сообщает «Осторожно, новости» .

У Алексея продольное плоскостопие третьей степени, из-за которого он не может быть годен к службе. В 2024 году он прибыл в военкомат Красносельского района, чтобы получить приписное и пройти медицинское освидетельствование.

По словам молодого человека, там врачей не оказалось. Ему поставили категорию «А» и заверили, что в Едином центре призыва на Яблочкова, как только парень пройдет медкомиссию, категорию исправят.

Однако в центре не обратили внимания на слова Алексее о болезни, дополнительную медкомиссию ему не назначили. В итоге парню выдали повестку. Он хотел оспорить это через суд, но иск отклонили.

В конце марта призывник решил полететь в Астрахань. Он уже сел в самолет, спокойно пройдя досмотры, как его вызвали к бортпроводникам. Алексея сняли с рейса, отвели в отделение полиции аэропорта, а затем доставили в Единый пункт призыва.

Там парню выдали повестку, согласно которой он должен отправиться на службу 16 апреля, а также оформили штраф в 30 тыс. рублей за неявку в военкомат по повестке, которая была на 24 октября прошлого года. Алексей в то время болел, он сообщал об этом в военкомат. Известно, что парня не объявляли в розыск.

Ранее сотрудники военкомата и спецназ уложили в пол клиентов фитнес-клуба в Москве. Они искали уклонистов от службы.