Сотрудники военкомата и спецназ уложили в пол клиентов фитнес-клуба в Москве

В одном из столичных фитнес-клубов сотрудники военкомата и спецназ уложили в пол посетителей в поисках уклонистов от военной службы, сообщает Baza .

Инцидент произошел в воскресенье в фитнес-клубе Spirit Fitness на юго-востоке Москвы.

На опубликованных кадрах видно, как клиенты лежат на полу между тренажерами. В это время в помещении находятся силовики.

По словам посетителей фитнес-клуба, сначала всех положили лицом в пол, а затем разделили по этническому признаку. После этого началась массовая проверка информации о воинской обязанности в паспортах.

Один из клиентов клуба рассказал, что сначала мужчин по два человека отправляли в раздевалку за документами, после чего к сотруднику военкомата. После проверки отметки клиентов сразу отпускали. Если не было при себе документов или отметки в паспорте, то мужчин забирали с собой для проверки.

Согласно еще одной версии, представители силовых структур провели рейд с целью проверки гражданства и постановки на воинский учет выходцев из стран Центральной Азии.

Ранее сотрудницу подмосковного военкомата приговорили к 5 годам тюремного заключения за помощь призывникам в уклонении от военной службы.