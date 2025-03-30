В Подмосковье сотрудница военкомата получила 5 лет за «отмазывание» призывников

Сотрудницу подмосковного военкомата приговорили к 5 годам тюремного заключения за помощь призывникам в уклонении от службы. Женщина лишь частично признала вину, сообщает Baza .

Елена В. с 2017 года занимала должность в военном комиссариате городских округов Шатура и Егорьевск. В 2020 году она была назначена на пост начальника отдела, ответственного за подготовку и призыв на военную службу. В сферу обязанностей Елены входило осуществление контроля за проведением медосвидетельствования военнообязанных и других мероприятий, связанных с призывом.

Женщина стала помогать молодым людям уклоняться от армии за деньги. Призывники или их родители передавали сотруднице военкомата от 150 до 400 тыс. рублей, а она помогала получить диагноз для категории «Ограниченно годен». За время своей деятельности Елена помогла избежать службы минимум четверым парням.

В ходе судебного разбирательства Елена частично признала вину, утверждая, что ее действия можно квалифицировать как мошенничество, но не как взяточничество. По словам женщины, она не имела медицинского образования и не входила в медкомиссию, поэтому не могла знать о диагнозах, освобождающих от срочной службы.

Также сотрудница военкомата отметила, что не вступала в сговор с врачами и готова была вернуть деньги, если диагноз не подтвердится. Однако следствие установило, что у двух призывников, обратившихся к женщине, не было тех заболеваний, которые были указаны в их военных билетах.

Суд признал Елену виновной и назначил наказание в виде 5 лет колонии общего режима и штраф в размере 2,1 мон рублей. Кроме того, женщине 5 лет запрещено занимать должности на госслужбе.