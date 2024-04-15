В Шатуре задержали избивших мужчину полицейских. Возбуждено уголовное дело

В городском округе Шатура сотрудники МВД избили мужчину, по этому факту заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба подмосковного главка СКР.

Следователи возбудили дело по пунктам «а», «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Подробности происшествия не уточняются.

Были установлены личности потерпевшего и полицейских. В ближайшее время правоохранителей доставят в следственный отдел, чтобы допросить их, а также провести другие следственные действия.

Ранее в областном главке МВД РФ заявили о том, что избивших мужчину сотрудников полиции уволят и привлекут к ответственности по всей строгости закона.