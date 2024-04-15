Избивших мужчину подмосковных полицейских уволят и привлекут к ответственности

В Подмосковье уволят двух полицейских за избиение мужчины

В подмосковной полиции началась служебная проверка по факту избиения мужчины двумя правоохранителями. Момент нанесения телесных повреждений пострадавшему попал на видео, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел возле подъезда одного из домов в Шатуре. На опубликованных в Сети кадрах видно, что сотрудники полиции избили мужчину, оставили его на асфальте, а сами сели в служебную машину и уехали.

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По словам очевидцев, пострадавший долго лежал у подъезда, затем смог заползти внутрь дома. Что спровоцировало стражей порядка на избиение, не уточняется.

Ранее в Волгограде мужчина пострадал в автобусе от действий подростков. Малолетние пассажиры избили его после того, как он сделал им замечание.