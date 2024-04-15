Избивших мужчину подмосковных полицейских уволят и привлекут к ответственности
Фото - © Медиасток.рф
В подмосковной полиции началась служебная проверка по факту избиения мужчины двумя правоохранителями. Момент нанесения телесных повреждений пострадавшему попал на видео, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Инцидент произошел возле подъезда одного из домов в Шатуре. На опубликованных в Сети кадрах видно, что сотрудники полиции избили мужчину, оставили его на асфальте, а сами сели в служебную машину и уехали.
«Сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности»
Татьяна Петрова
начальник управления информации и общественных связей областного главка МВД РФ
По словам очевидцев, пострадавший долго лежал у подъезда, затем смог заползти внутрь дома. Что спровоцировало стражей порядка на избиение, не уточняется.
Ранее в Волгограде мужчина пострадал в автобусе от действий подростков. Малолетние пассажиры избили его после того, как он сделал им замечание.