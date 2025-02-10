В Северодвинске мужчина украл бутылку пива ради СВО

Мужчина украл бутылку пива и воткнул нож в машину Росгвардии в Северодвинске. Таким способом он добивался того, чтобы его отправили в зону СВО, сообщает Baza .

Мужчина зашел в продуктовый магазин с целью ограбления. Он стал угрожать продавцам ножом, после чего похитил бутылку пива, которая стоила 60 рублей.

На место происшествия выехали полицейские. Они наткнулись на подозреваемого почти сразу же. Тот воткнул им в машину нож.

Мужчина рассказал, что «воевал на Второй чеченской войне», а после нее работал, но его уволили. Тогда дебошир захотел уйти на СВО. Чтобы его туда забрали, он решил совершить «маленькое преступление». Его задержали.

Ранее стало известно, что бойцу СВО из Нижнего Тагила начислялась маленькая зарплата. По сути он воевал за «полтора кило пельменей в день», сообщил депутат ГД Максим Иванов.