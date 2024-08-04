В Северодвинске горит склад с кислородными баллонами

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В Северодвинске пожар на складе с кислородными баллонами тушат 40 человек

В Северодвинске Архангельской области на складе с, предположительно, кислородными баллонами возник пожар, площадь которого уже достигла 3 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале .

На месте происшествия работают 40 огнеборцев. В тушении задействованы 12 единиц спецтехники.

Что стало причиной пожара, пока неизвестно. О пострадавших информации не поступало.

Ранее в Ростовской области пожар на складе с автопокрышками достиг 5 тысяч квадратных метров. По словам местных властей, огонь может перекинуться на ГСМ.