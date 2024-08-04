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Голубев: пожар на Азове площадью 5 тыс кв м может перекинуться на склад ГСМ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в личном Telegram-канале сообщил, что пожар на Азове, где горит склад с автопокрышками, тушат 34 человека с применением 9 единиц спецтехники.

По словам главы региона, на данный момент площадь пожара достигла 5 тысяч квадратных метров.

«Есть угроза распространения на соседние объекты, в том числе на склад ГСМ», — уточнил Голубев.

В настоящее время на месте возгорания работают 34 спасателя и 9 единиц спецтехники. Огнеборцы делают все возможное, чтобы локализовать, затем ликвидировать горение на объекте.