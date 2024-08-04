В районе Азова Ростовской области тушат мощный пожар
В Ростовской области рядом со складом ГСМ возник крупный пожар
Фото - © Максим Богодвид/РИА Новости
Рядом с Азовом в Ростовской области горят покрышки и мусор, недалеко от места возгорания находится склад хранения горючих материалов (ГСМ), сообщает пресс-служба МЧС России.
Очевидцы опубликовали несколько видео с места пожара. На опубликованных кадрах видны черные клубы дыма, который столбом поднимается в небо.
Предварительно установлено, что пожар начался с возгорания травы. Площадь пожара составляет 5 тыс. кв. метров.
На месте работают порядка 90 специалистов и 27 единиц техники. Подробности выясняются.