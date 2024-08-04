В районе Азова Ростовской области тушат мощный пожар

сегодня в 18:14

В Ростовской области рядом со складом ГСМ возник крупный пожар

Рядом с Азовом в Ростовской области горят покрышки и мусор, недалеко от места возгорания находится склад хранения горючих материалов (ГСМ), сообщает пресс-служба МЧС России.