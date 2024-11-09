В Северной Осетии произошло землетрясение магнитудой 4,1. В результате никто не пострадал, сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале .

Землетрясение произошло ночью в поселке Мизур Алагирского района. Очаг был на глубине 12 км.

«Наблюдались кратковременные незначительные толчки», — отметил Меняйло.

Разрушений не зафиксировано.

В ночь на 24 октября в Тихом океане у побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,2.