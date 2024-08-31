В Северной Осетии пассажиры самолета пострадали при жесткой посадке в поле

сегодня в 14:20

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в поле в Северной Осетии. Предварительно, на борту находились 15 человек, сообщает Baza .

ЧП произошел в субботу вблизи села Майрамадаг. В результате жесткой посадки пострадали несколько человек, в том числе 2 детей. По предварительной информации, пострадавших нет.

Воздушное судно взлетел с аэродрома Гизель. На борту находилось несколько парашютистов и 3 детей, больных коклюшем. Поднять ребят в воздух решили для профилактики болезни.

Ранее вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь Аэро» перестал выходить на связь в Камчатском крае. На борту находились 19 туристов и 3 члена экипажа. По факту исчезновения воздушного судна возбуждено уголовное дело.