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В Севастополе завели дело за хищение 176 млн руб при выполнении гособоронзаказа

В Севастополе индивидуальный предприниматель Виктор Бойчук обвиняется в многомиллионном хищении бюджетных денег при выполнении государственного оборонного заказа, сообщает пресс-служба СК РФ .

В 2023–2024 гг. Минобороны РФ заключило с ИП многомиллионные госконтракты. Бойчук должен был поставить ведомству древесину.

Как отмечает следствие, предприниматель представлял фиктивные документы о качестве и стоимости поставляемого товара. В результате он похитил более 176 млн руб. государственных денежных средств.

Возбуждено уголовное дело по ч. 7 ст. 159 УК РФ. Бойчука отправили в СИЗО на время расследования.

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