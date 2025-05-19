СК нашел доказательства вины гендиректора ООО «Ленбытхим» в мошенничестве

Завершены следственные действия по уголовному делу, которое возбудили в отношении гендиректора ООО «Ленбытхим» Дениса Михайлова по факту мошенничества в особо крупном размере. Самого мужчину отправили в СИЗО, сообщает пресс-служба СК РФ .

По версии следствия, фигурант при исполнении госконтрактов на поставку имущества в АО «Военторг» на сумму свыше 115 млн рублей завысил стоимость сырья и материалов. Тем самым он похитил более 50 млн рублей.

Следователи допросили свидетелей, провели очные ставки, назначили экспертизы. Они собрали неопровержимые доказательства, подтверждающие вину Михайлова.

Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Также суд арестовал имущество фигуранта, которое оценивается в 40 млн рублей. Так, арест был наложен на 6 автомобилей, 2 мотоцикла, а также на доли активов ООО «Ленбытхим».

Ранее столичный суд заочно арестовал экс-президента «Башнефти» Виктора Хорошавцева. Его обвиняют в мошенническом хищении.